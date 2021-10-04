/654292/السفيرة-مشيرة-خطاب-تترأس-المجلس-القومي-لحقوق-الإنسان

ترأست السفيرة مشيرة الخطاب، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.

الشفيرة مشيرة خطاب.. مسيرة حافلة بالإنجازات

والسفيرة مشيرة الخطاب، هى وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة بدولة مصر وهي ثانى سيدة تتولى منصب وزير الدولة لشئون الخارجية، كما إنها مرشحة مصر لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة.

دوت الخليج

السفيرة مشيرة الخطاب خريجة كلية سياسة واقتصاد عام 1967 حيث تخرجت بمرتبة شرف، وعملت كسفيرة لمصر في عدة دول وعملت على توثيق علاقة مصر بتلك الدول.

كما تولت السفيرة مشيرة خطاب، منصب وزارة الدولة للأسرة والسكان في وزارتي أحمد نظيف و أحمد شفيق، كما شغلت منصب سفير مصر في تشيكوسلوفاكيا و جنوب أفريقيا، وحصلت مشيرة خطاب على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1967، وفي عام 2016 رشحتها مصر لشغل منصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو.

وإليكم تشكيل دوت الخليج، المجلس القومي لحقوق الإنسان

1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب رئيساً.

2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس

3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر

4- السيد/ جورج إسحاق جرجس

5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر

6- الدكتورة/ هدى راغب عوض

7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد

8- الدكتورة/ نهى على على بكر

9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد

10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد

11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان

12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم

13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان

14- السيدة/ غادة محمود همام محمود

15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم

16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى

17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف

18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف

19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني

20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون

21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى

22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة

23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات

24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.

25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.

26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.

27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.