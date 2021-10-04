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يدخل فريق كرة اليد بنادي الزمالك مباراته امام نظيرة برشلونة الإسباني، يوم 6 أكتوبر بمستهل لقاءات الفريقين في البطولة المونديالية ويشارك الفريق الكتالوني في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره ألبورج الدنماركي.

ويرصد دوت الخليج توقيت مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم 6 أكتوبر بمستهل لقاءات الفريقين في البطولة المونديالية ويشارك الفريق الكتالوني في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره ألبورج الدنماركي.

أستطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.

ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.

وترتفع وتيرة المباراة بين الفريقين ويشارك الهنداوي في حراسة المرمى ليقدم مستوى مميز ويتصدى لرمية جزائية ويرد الزمالك بهدف التقدم ليحيى الدرع وتصبح النتيجة ٢٥-٢٤ لصالح الزمالك مع الدقيقة ٢٠ من عمر الشوط الثاني.