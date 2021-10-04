/654279/وفاء-عامر-تنضم-لأبطال-مسلسل-زي-القمر-بحكاية--كبر-إبنك

انضمت الفنانة القديرة وفاء عامر لأبطال مسلسل «زي القمر» الذي يعرض في الوقت الحالي، من خلال حكاية جديدة بعنوان «كبر إبنك» والتي من المقرر أن تنطلق في تصويرها خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد حكاية «كبر إبنك» لوفاء عامر

تفاصيل حكاية «كبر إبنك» لوفاء عامر

ويشارك في بطولة حكاية «كبر إبنك» بجانب وفاء عامر كلا من أمير العايدى وناصر سيف، والعمل من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام.

وتستعد الفنانة المتألقة سوسن بدر لعرض حكايتها الجديدة من مسلسل «زي القمر» والتي تحمل اسم «اللي خلف مماتش» بداية من اليوم السبت على قنوات cbc.

سوسن بدر تناقش مشلكة «الميراث» بحكاية «اللي خلف مامتش»

وتسلط سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم و من المقرر عرضها على شاشة CBC.

وتعرض حكاية “اللي خلف ماماتش” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة cbc بينما تعرض على قناة CBC Drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع.