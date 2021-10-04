/654280/حادث-مروع مصرع-وإصابة-5-أشخاص-في-حادث-تصادم-بالقليوبية

شهدت منطقة سندنهور دائرة مركز بنها في القليوبية، اليوم الأثنين، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصاب إلي مستشفى بنها العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى دائرة مركز شرطة بنها ووجود جثتين ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وأتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص أثناء قيام قائد الدراجة بالدوران من أمام منطقة سندنهور صدمتها سيارة مسرعة، مماأسفر الحادث عن مصرع شخصان واصابة ثالث من مستقلى الدراجةوتم نقلهما إلي مستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقى عامل مصرعه على يد أبناء شقيقه، نتيجة قيامهما بتمزيق جسده بآلة حادة «سكين»، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغًا من الأهالي بدائرة المركز بمصرع شخص على يد اثنين من أبناء شقيقه.

وبالانتقال والفحص أتضح مصرع المدعو «حازم. ع. ا»، 33 عامًا، يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة المركز، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم، على يد طفلي شقيقه.

بسبب خلافات أسرية

وأتضح من خلال التحريات الأولية التي قادها المقدم أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من «ا. م.ع» 15 عامًا، و«ع. م. ع» 13 عامًا، أبناء شقيقه، بسبب خلافات أسرية.

تمزيق جسده

واكدت التحريات، أن المجني عليه كان في طريقه إلى أرضه الزراعية، وفوجئ بإبني أخيه ينهالان عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى تمزيق جسده ووفاته في الحال.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الجناة، وجار ضبط الآخر.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.