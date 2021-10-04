حفيد النقشبندي يعلن مقاضاة مروان بابلو بعد تحريف إبتهال مولاي..«فيديو»

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أعلن أحمد ممدوح حفيد النقشبندي صاحب إبتهالة «مولاي»، عن مقاضاة الرابر الشهير مروان بابلو بعدما تسبب صديقه الفلسطيني شب جديد في خلق أزمة قوية له بحفله في المنار، بتغير ابتهال النقشبندي لـ «مروان إني ببابك قد بسطت يدي».

دوت الخليج يرصد مقاضاة حفيد النقشبندي لـ مروان بابلو

حفيد النقشبندي يقاضي مروان بابلو

قال أحمد ممدوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائيات المحور، مناشدا الجهات المسؤلة بمعاقبة مروان بابلو: “أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحقوق الأداء العلني والملكية والفكرية للشيخ سيد النقشبندي لأنه قيمة وقامة كبيرة، وأناشد حميع الجهات المسؤلة ونقابة الموسقين بعدم السكوت على ما حدث”، مشيرا إلى أن أسرة النقشبندي ستبدأ في مقاضاة مروان بابلو.

حفيد النقشبندي يعرب عن غضبه من مروان بابلو

وقال أحمد ممدوح، حفيد النقشبندي في أول تعليق له بعد الأزمة خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»: «مستاء من تحريف كلمات الابتهال أنا وكل العائلة، ولا يجب السكوت على هذا الأمر، سيد النقشبندي قيمة وقامة في العالم العربي والإسلامي، ولا يجب تحريف ابتهال من أشهر الابتهالات الموجودة في العالم حتى أن تقوم الساعة».

واستكمل متعجبا من موقف مروان بابلو: «أقول لـ مروان بابلو إزاي تسمح لنفسك ولجيلك أنك تحرف أي كلمة من هذا التراث، الموهوب يعتمد على فنياته ولا يعتمد على تحريف تراث الآخرين».

حفل مروان بابلو بالمنارة

وكان قد أحيا مروان بابلو مساء أمس حفلًا في مركز المنارة آرينا في القاهرة الجديدة، وذلك بعد غيابه عاما عن إقامة الحفلات وقرار اعتزاله، وشاركه في الحفل عدد من مطربين الراب الفلسطينيين، منهم الناظر وشب جديد وضبور من شركة بلاتنم، من تنظيم خالد أمين باك بيتس بالتعاون مع بيزمنت ريكوردز.

وتسبب شب جديد في نشوب أزمة قوية بين مروان بابلو والجمهور المصري أثناء الحفل بعدما استبدل ابتهال النقشبندي مولاي إني ببابك» إلى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي»، ووصفه عدد كبير منهم بالإلحاد فضلا عن اتهام مروان وشب جديد بسعيهم لنشر الكفر والإلحاد بين المصريين.

شاب جديد يعتذر لـ مروان بابلو والمصرين

الجدير بالذكر، أنه اعتذر شب جديد لـ مروان بابلو والمصريين من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قال فيع: “السلام عليكم أما بعد، أحب أقدم اعتذاري للشعب المصري الحبيب ولجمهوري ومصر ولنقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين، والمصنفات ولصديقي وحبيبي مروان بابلو”.

وتابع شب جديد موضحا: “ ما حدث هو بسبب قلة حنكة وخبرة في التعامل مع الجمهور، واعتبرته تعبير لاحترامي عن هذه الثقافة ولم أتوقع أنه حساس لهذه الدرجة، يجوز أن ما حدث تسبب في مضايقة مروان بابلو أكثر مني”.

واستكمل شاب جديد حديثه: “وأحب أقول له حقك عليا ولم يكن قصدي، ونحن لسنا كفارًا ولا ملحدين نرغب نشر الإلحاد في مصر.. والله غفور رحيم”.