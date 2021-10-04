لقى بحار مصرعه، بعد أن صدمه رفاص أحد المراكب الموجودة بمارينا الغردقة، اليوم الأثنين، مما أسفر عن مصرعه في الحال وانفصال بعض أجزاء جسده وتحولها لأشلاء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع بحار على مركب بمارينا الغردقة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الاحمر، إشارة من مارينا الغردقة يفيد مصرع بحار على أحد المراكب الموجودة بالمارينا وذلك بعد أن ضربه رفاص مركب داخل مارينا الغردقة مما تسبب في مصرعه في الحال وتقطع بعض أجزاء جسده وتناثرها في المياه .

انتقلت على الفور مباحث قسم اول الغردقة لموقع الحادث وسيارات الإسعاف حيث استمرت عمليات البحث عن باقي أجزاء الشاب البحار لأكثر من ساعتين.

النيابة العامة

كما أتضح أن الشاب يدعى محمود سعد محمود، من مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 21 سنة، ويعمل على لنش سياحى، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الحادث بمارينا الغردقة، لمعاينة الحادث، وجارى نقل الجثة إلي مستشفى الغردقة العام لإنهاء إجراءات تسليم جثته لأهله والتصريح بالدفن.

وفي سياق آخر شهدت قرية شبرابيل مركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعدما أصيب 4 أطفال بحروق متفرقة خلال قيامهم باللعب بزجاجات مبيد حشري وسكب مواد قابلة للاشتعال على الأرض، وإشعال النار فيها في حفل «حنة» بالقرية، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى لتلقي العلاج.

سكب مواد قابلة للاشتعال

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من مأمور مركز السنطة، بورود إشارة من المستشفى بوصول 4 أطفال مصابين بحروق متفرقة، وأتضح من الفحص والأنتقال قيام مجموعة من الصبية بالمشاركة في حفل حناء بقرية شبرابيل، مستخدمين زجاجات المبيد الحشري وسكب مواد قابلة للاشتعال على الأرض وإشعال النيران فيها، بقصد عمل استعراض بالنار، فأمسكت النيران في4 منهم وأصيبوا بحروق متفرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.