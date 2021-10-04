«في ظروف غامضة»..العثور على جثة سيدة إندونيسية بمنطقة قصر النيل

/654295/في-ظروف-غامضةالعثور-على-جثة-سيدة-إندونيسية بمنطقة-قصر-النيل

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة إندونيسية، داخل شقتها بمنطقة قصر النيل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة سيدة إندونيسية بمنطقة قصر النيل

من جانبها قررت النيابة العامة، بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكشف غموض وأسباب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كاميرات المراقبة

كما أمرت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنزل التي تقيم فيه الفتاة، تمهيدًا لتفريغها لرصد المترددين على العقار.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارا بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا، وأتضح أنها ترتدي كامل ملابسها، كما اتضح خلو الجثة من ثمة إصابات بالجسم.

وفي سياق أخر لقى عامل مصرعه على يد أبناء شقيقه، نتيجة قيامهما بتمزيق جسده بآلة حادة «سكين»، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغًا من الأهالي بدائرة المركز بمصرع شخص على يد اثنين من أبناء شقيقه.

وبالانتقال والفحص أتضح مصرع المدعو «حازم. ع. ا»، 33 عامًا، يقيم ناحية قرية العتامنة دائرة المركز، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم، على يد طفلي شقيقه.

بسبب خلافات أسرية

وأتضح من خلال التحريات الأولية التي قادها المقدم أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، أن وراء ارتكاب الجريمة كل من «ا. م.ع» 15 عامًا، و«ع. م. ع» 13 عامًا، أبناء شقيقه، بسبب خلافات أسرية.

تمزيق جسده

واكدت التحريات، أن المجني عليه كان في طريقه إلى أرضه الزراعية، وفوجئ بإبني أخيه ينهالان عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى تمزيق جسده ووفاته في الحال.