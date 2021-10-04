صور.. وزير التعليم العالى يتابع الأعمال الإنشائية بجامعة المنوفية الأهلية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين، جامعة المنوفية الأهلية، بمرافقة إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ بمبانى الجامعة.





واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدا بمعدلات تنفيذ المشروع الذى يسير وفقا للمواصفات المتفق عليها والجداول الزمنية المعدة مسبقا.

ووجه عبدالغفار بضرورة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية وفقا للجداول الزمنية، تمهيدا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسى المقبل 2022-2023، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية بأحدث النظم والوسائل التكنولوجية الحديثة ووفقا للمواصفات العالمية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة للطلاب.



وأوضح عبدالغفار أن إنشاء الجامعات الأهلية، يهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالى، وتوفير فرص تعليمية للطلاب وفقا للمعايير العالمية، من خلال الاعتماد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، فضلا عن إحداث طفرة تنموية فى المنطقة التى تقع بها الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة المنوفية الأهلية تقدم 22 برنامجا دراسيا فى 13 مجالا دراسيا تشمل: "الطب، العلاج الطبيعى، العلوم الصيدلية، تكنولوجيا العلوم الصحية، علوم التمريض، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم الزراعية، علوم الهندسة، هندسة الحاسوب، الفنون، العلوم الأساسية، علوم الحاسوب، الأعمال".