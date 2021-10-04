ننشر تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب



جدة - نرمين السيد - وجاء تشكيل اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وعضوية كل من: 1- محمد محمد عبدالمقصود محمد مستقبل وطن 2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن 3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر مستقبل وطن 4- محمد سلطان على محمد (محمد سلطان) مستقبل وطن 5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) مستقبل وطن 6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) مستقبل وطن 7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن 8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل 9- مكرم السيد متولى رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهورى 10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) الوفد الجديد 11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن 12- مى أوسامة كمال السيد رشدى (مى رشدي) الإصلاح والتنمية 13- مها رزق عبدالناصر الطرهونى (مها عبدالناصر) المصرى الديمقراطى الاجتماعى 14- سناء حسان طايع على (سناء الحسانى) مصر الحديثة

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