محافظ الجيزة: 71 مدرسة جديدة وتوسعات بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.





أكد المحافظ، فى بيان له اليوم الإثنين، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد إلى أبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث، مشيرًا أن العام الحالى سيشهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وشدد محافظ الجيزة على التأكد من انتهاء إدخال جميع المرافق للمدارس الحديثة للإستفادة فى العام الدراسى الجديد مع إعفاءها من سداد أى رسوم تصاريح، مؤكدًا السعى نحو توفير أراضى فضاء تصلح لإقامة مدارس فى إطار الجهود التى يتم بذلها لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة فى ظل المتغيرات التى أحدثتها جائحة كورونا.

وأعلن المحافظ الانتهاء من تطعيم 95% من العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وإداريين وعمال مؤكدًا أهمية الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم بالمدارس خلال الأسبوع الجارى لاستقبال العام الدراسى الجديد فى إطار الإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لما يمثله التطعيم من درعًا يقى المجتمع من هذا الخطر.

وثمن دور الدولة فى التوسع بتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة فى التصدى لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به.