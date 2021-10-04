جدة - نرمين السيد - وافتتح نائب الرئيس التنفيذى للاتحاد الأوروبى، الجلسة الأولى للمؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والعمل المناخ. والتقى تيمرمان، مع السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، كما التقى مع نبيل مصاروه وزير البيئة الأردنى خلال تواجده بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. افتتاح المؤتمر الثانى للاتحاد من أجل المتوسط حول البيئة والمناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.