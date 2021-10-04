تاريخ فخر ونجاح.. أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة فى برقية.





وجاء نص البرقية:

"بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أقدم لسيادتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ذكرى النصر العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة فى حرب السادس أكتوبر، وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "السادس من أكتوبر هو تاريخ فخر ونجاح فى حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا شجاعًا للعسكرية المصرية أمام العالم أجمع".