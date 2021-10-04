تاريخ فخر ونجاح.. أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

وجاء نص البرقية:
"بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أقدم لسيادتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ذكرى النصر العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة فى حرب السادس أكتوبر، وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير".
كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "السادس من أكتوبر هو تاريخ فخر ونجاح فى حياة المصريين، قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا شجاعًا للعسكرية المصرية أمام العالم أجمع".
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