القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ48 لنصر...

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إفتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات ‏المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى الثالث عشر من ‏شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر ، والذى يأتى تزامناً مع إحتفالات ‏مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة .‏

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت ‏والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة ‏إلى منتجات الجمعية من الأثاث المنزلى والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة ‏للمواطنين من العسكريين والمدنيين.‏

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى ‏الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها ، وذلك ‏ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات ‏اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء ‏الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .‏