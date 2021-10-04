الصحة: لن نلجأ لوقف الدراسة بسبب كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الدولة لن تلجأ لوقف الدراسة بسبب كورونا مؤكدة أن 70% من المعلمين حصلوا على لقاحات مشيرة إلى أن مصر تتفاوض حاليا على تصنيع لقاحات كورونا محليا بمصنع فاكسيرا.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بحضور السفير الأمريكي لدى القاهرة، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، أنه تم تطعيم 95% بلقاح كورونا من العاملين بوزارة التعليم العالي مشيرة إلى أنه تم تطعيم 35% من طلاب الجامعات.
وقالت وزيرة الصحة والسكان إن المراكز التى يتم توفير لقاحات كورونا وصل عددها إلى 1100 مركز وقد تم توفير 64 ثلاجة لتخزين لقاح فايزر تكفي 350 ألف جرعة .
وأضافت : استقرار إصابات كورونا والموجة الرابعة أقل موجه بها وفيات، نظرا للتوسع في اللقاحات مشيرة إلى أنه سيتم تطعيم طلاب الثانوى الفنى والعام بلقاحات كورونا قريبا، موضحة أن وضع إصابات كورونا إذا استقر خلال شهر أكتوبر سيكون هناك انحسار في الموجة الرابعة.
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