وزيرة الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة لقاح فايزر من الولايات المتحدة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم استقبال مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمراً صحفيا اليوم الإثنين بحضور السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا إن الشحنة التى تم استلامها من لقاحات فايزر هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 8 ملايين جرعة منوعة بين لقاح فايزر وموديرنا .

وأوضحت أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًه إلى أن شخنات اللقاح التى تستقبلها مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم تطعيم 95% بلقاح كورونا من العاملين بوزارة التعليم العالي مشيرة إلي أنه تم تطعيم 35% من طلاب الجامعات

وقالت وزيرة الصحة والسكان إن المراكز التى يتم توفير لقاحات كورونا ب1100 مركز وتابعت : تم توفير 64 ثلاجة لتخدين لقاح فايزر تكفي لتخدين 350 الف جرعة .

وأضافت استقرار إصابات كورونا والموجة الرابعة أقل موجه بها وفيات وذلك نظرا للتوسع في اللقاحات مشيرة الي أنه سيتم تطعيم طلاب الثانوى الفنى والعام بلقاحات كورونا قريبا مضيفة أن وضع اصابات كورونا اذا استقر خلال شهر اكتوبر سيكون هناك انحسار في الموجة الرابعة .

وقالت أن الدولة لن تلجأ لوقف الدراسة بسبب كورونا مؤكدة أن 70% من المعلمين حصلوا علي لقاحات كورونا مشيرة إلي أن مصر تتفاوض حاليا علي تصنيع لقاحات كورونا في مصر بمصنع فاكسيرا .

ومن جانبة أكد السفير الأمريكى بالقاهرة «جوناثان كوهين» أن الولايات المتحدة قدمت لمصر حتي الآن 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا من خلال كوفاكس .

وقال السفير الأمريكى بالقاهرة إن الولايات المتحدة قدمت 2 مليار دولار لكوفاكس لدعم التطعيمات وستقدم 2 مليار دولار أخرين .

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا ل60 دولة حول العالم وتابع : مصر ضمن اولويات الولايات المتحدة كدولة للخصول علي اللقاحات مشيرا الي أن لقاح فايزر كفاءته عالية وتابع : انا حصلت علي لقاح فايزر موجها الشكر لوزيرة الصحة .

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت لمسر مؤهرا 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا كمنحة من البيت الابيض وتابع مصر قدمت للولايات المتحدة دعم خاص بتوفير المستلزمات الطبية في وق

يذكر أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، كما أن شخنات اللقاح التى تستقبلها مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.