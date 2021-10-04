مشيرة خطاب رئيساً للمجلس القومي لحقوق الإنسان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان وجاء كالتالى 1-السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً 2-السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس 3-الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر 4- جورج إسحاق جرجس 5-الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر 6-الدكتورة/ هدى راغب عوض 7-الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد 8-الدكتورة/ نهى على على بكر 9-المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد 10-المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد 11-لمحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان 12-هانى إبراهيم فهمى إبراهيم 13-الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان 14- غادة محمود همام محمود 15-المحامىمحمد ممدوح جلال عبدالحليم 16-المحامى/ علاء سيد كامل شلبى 17-الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف 18-نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف 19-الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني 20- سميرة لوقا دانيال أبسخرون 21-الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى 22-المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة 23- محمد أنور أحمد عصمت السادات 24- دينا هشام محمد عباس خليل 25-المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش 26- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد 27-الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد

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