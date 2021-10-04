«حادث مروع»..إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الغردقة

/654302/حادث-مروعإصابة-5-أشخاص-في-حادث-تصادم-بطريق-الغردقة

شهد طريق الغردقة - رأس غارب، اليوم الأثنين، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص «سياحة» وأخرى نقل «تريلا»، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أجانب من ألمانية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى غارب للمركزي لتلقى العلاج .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص سياحة مع نقل بطريق الغردقة - غارب

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما ورود بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بتصادم سيارة سياحة ميكروباص رقم «ص . ق . ع» 5457 بأخرى نقل كبير رقم «د . ل . ج 9277 »، وبعد انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث، أتضح أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص منهم 3 أشخاص أجانب، جنسية المانية، و2 مصريين.

مدينة رأس غارب

وعلى الفور انتقل اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، لمكان الحادث للاطمئنان على المصابين والذى أتضح أن إصابتهم بعد نقلهم إلي مستشفى غارب المركزى، أن اصابتهم متفرقة مابين اشتباه كسر بالفك السفلى وكدمات وسحجات بالجسم وأخر جرح قطعى بالرأس وآخر اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وتم نقل مصاب إلي المستشفى العام بالغردقه لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق أخر اليوم، شهدت منطقة سندنهور دائرة مركز بنها في القليوبية، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصاب إلي مستشفى بنها العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إشارة من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى دائرة مركز شرطة بنها ووجود جثتين ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وأتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص أثناء قيام قائد الدراجة بالدوران من أمام منطقة سندنهور صدمتها سيارة مسرعة، مماأسفر الحادث عن مصرع شخصان واصابة ثالث من مستقلى الدراجةوتم نقلهما إلي مستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.