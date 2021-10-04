/654305/أشرف-رشاد-تغليظ-عقوبة-التنمر-ضد-ذوي-الإعاقة-يتكامل-مع-استراتيجية-حقوق-الإنسان

وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتي نجحت فيها مصر في الانتصار على عدو غادر.

دوت الخليج

أشرف رشاد: تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة يتكامل مع استراتيجية حقوق الإنسان

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: إذا كنا نتحدث عن انتصار أكتوبر والذي مر عليه سنوات، فنحن نحقق انتصارات يومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على الفقر والعوز وتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:” هذه السنوات التي نعيشها نحقق انتصارا جديدا نحو مصر الجديدة كل يوم”.

النائب أشرف رشاد يوافق على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر

وأعلن النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن مشروع القانون يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة هامة نحو حفظ فئة مهمة في المجتمع ولها حقوق كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نتمنى مزيدا من هذه القوانين التي تحمي حقوق فئة هامة من أبناء الشعب المصري.

وتوجه أشرف رشاد، بالشكر لمقدم مشروع القانون، النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.