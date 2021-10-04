تلبية لدعوة الرئيس.. انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ.. غدًا

/654308/تلبية-لدعوة-الرئيس-انطلاق-دور-الانعقاد-الثاني-لمجلس-الشيوخ-غدا

تنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الثاني، غدًا الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

دوت الخليج ومن المقرر أن تبدا الجلسة العامة غدا الساعة الحادية عشر، لاعلان قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول. وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الاول. كما تشهد جلسة الاربعاء اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. وسيتم اعلان قوائم التشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية للمجلس بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب. كما يتم اعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس

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