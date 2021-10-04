/654311/أشرف-رشاد-يهنئ-الشعب-المصري-بمناسبة-ذكرى-انتصارات-أكتوبر-ويؤكد-نحقق-انتصارات-يومية-فى-عهد-الرئيس-عبدالفتاح-السيسي

هنأ النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتي نجحت فيها مصر في الانتصار على عدو غادر.

دوت الخليج

النائب أشرف رشاد: نحقق انتصارات يومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال ممثل الأغلبية، النائب أشرف رشاد، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان:” إذا كنا نتحدث عن انتصار أكتوبر والذي مر عليه سنوات، فنحن نحقق انتصارات يومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على الفقر والعوز وتلبية احتياجات المواطنين”.

ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد: هذه السنوات التي نعيشها نحقق انتصارا جديدا نحو مصر الجديدة

وتابع النائب الأول لحزب مستقبل وطن، أشرف رشاد:” هذه السنوات التي نعيشها نحقق انتصارا جديدا نحو مصر الجديدة كل يوم”.

وأعلن أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، موافقة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، والنائب الأول لحزب مستقب وطن، أن مشروع القانون يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة هامة نحو حفظ فئة مهمة في المجتمع ولها حقوق كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية، النائب أشرف رشاد:” نتمنى مزيدا من هذه القوانين التي تحمي حقوق فئة هامة من أبناء الشعب المصري.

وتوجه أشرف رشاد، بالشكر لمقدم مشروع القانون، النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.