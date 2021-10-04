عمرو دياب يشوق الجمهور بطرح برومو أغنية «حلو التغير»..فيديو

دوت الخليج يرصد برومو أغنية حلو التغير لعمرو دياب

وتعد أغنية «حلو التغير» من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس، ومن المقرر طرحها قريبا عبر تطبيق فودافون وأنغامي.

عمرو دياب يتصدر قائمة الأكثر استماعا على أنغامي

ويواصل الهضبة عمرو دياب تحقيق نجاحته الساحقة بشكل ممتالي كان أحدثها تصدره قائمة الأكثر استماعا على تطبيق الأغاني الشهير «أنغامي» من خلال أغنيته «أحلى ونص» التي احتلت تريند تويتر بعد طرح البرومو الدعائي للعمل، اذ نشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا خلال شهر سبتمر والذي شهد صدارة عمرو دياب في بأغنيته "أحلى ونص" ، وفي المركز الثاني جاء الفنان أحمد كامل بأغنيته "على عيني" التي تصدرت تريند يوتيوب لأكثر من 5أيام متواصلة ، أما عن المركز الثالث فتألق به محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب" ، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر" ، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس والأخير بأغنية "الملوك".

عمرو دياب يستعد لطرح أغنية «عيشني»

هذا وكشف النجم عمرو دياب عن البوستر الدعائي لأغنية الجديدة «عيشني» والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة عبر تطبيق فودفون ميوزك، وروج عمرو دياب لأغنته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التديوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل".

وظهر عمرو دياب على الملصق الدعائي لأغنية “عيشني” بتيشرت كات باللون الأسود وسلسلة طويلة وهي إطلالة مشابهة للتي ظهر بها على الملصق الدعائي لألبوم "ليلي نهاري" وتشبه التي ظهر بها في إحدى حفلاته القديمة.