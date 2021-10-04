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دوت الخليج

النائب أحمد مهنى: لايمكن لأحد أن ينكر حجم تفشي ظاهرة التنمر

وأكد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم تفشي ظاهرة التنمر خلال الاونة الأخيرة لذوي الإعاقة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وبشتي الطرق وفي كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أنها باتت إشكالية تعوق المعاقين في مصر، خاصة وأنهم لا يملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره في بعض الأحيان، مما ينتج عنه أضرار نفسية لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جاءت في التعديلات الجديدة أنه يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

أحمد مهنى: لايمكن لأحد أن ينكر حجم تفشي ظاهرة التنمر والتعديلات الجديدة رادعة

وأضاف البرلماني، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

وتابع النائب: "أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".