/654321/النواب-يعتمد-رسميا-لجنة-القيم-ويقر-تشكيل-المجلس-القومي-لحقوق-الانسان-برئاسة-مشيرة-خطاب

وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس حنفي جبالي الاجتماع بالترحيب بالأعضاء اللجنة العامة، ثم دارت المناقشات، وانتهى الرأى بشأن الموضوعين إلى ما يلى:

انتهت اللجنة العامة إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».

وذلك على النحو الذى سيتم عرضه على المجلس بجلسته المنعقدة ذات اليوم.

وانتهت اللجنة العامة إلى تسمية المرشحين

لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.

دوت الخليج ينشر تشكيل لجنة القيم

وجاءت لجنة القيم ضامًىة في عضويتها 14 نائبا جاءوا كالتالي:

والأعضاء هم كل من: 1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن)

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن)

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة)

وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.

التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد موافقة النواب:

المجلس القومي لحقوق الإنسان:

1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً.

2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس.

3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

4- السيد/ جورج إسحاق جرجس.

5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.

6- الدكتورة/ هدى راغب عوض.

7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.

8- الدكتورة/ نهى على على بكر.

9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.

11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.

12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.

13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان.

14- السيدة/ غادة محمود همام محمود.

15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى.

17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.

18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.

19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني.

20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون.

21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.

22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة.

23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات.

24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.

25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.

26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.

27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.