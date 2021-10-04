رئيس «قضايا الدولة» يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بحلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصار القوات المسلحة الباسلة فى السادس من أكتوبر عام 1973 على العدو الصهيونى وعبور خط بارليف المنيع.





وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم هيئة قضايا الدولة فى بيان اليوم الإثنين: "استطاعت قواتنا فى 6 ساعات عبور خط بارليف بمعجزة عسكرية بكل المقاييس أعادت فيها قواتنا المسلحة الكرامة والعزة لمصرنا الحبيبة والأمة العربية جمعاء، توحدت فيها إرادة المصريين لاستعادة أرض سيناء لحضن مصر الغالية". وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأبية الانتصارات فى شتى المجالات وأن يحفظها الله قيادة وشعبا من كل سوء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

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