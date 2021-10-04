الحكومة:91% من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى يفضلون النظام المميكن

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مسحا ميدانيا للمتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمعرفة رؤيتهم لنظام العمل بتلك المكاتب والوقوف على مقترحاتهم لتطويرها.





جاء ذلك فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمعرفة تقييم المواطنين للخدمات التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى فى مصر.

وأظهرت نتائج المسح الميدانى أن 91% من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى يفضلون النظام "المميكن" عند الحصول على الخدمات، مقابل 9% يفضلون النظام اليدوى القديم، حيث يرونه أسرع كما أنه لا يتعطل كما يحدث فى النظام "المميكن"، كما أن 61.5% من المكاتب التى تم زيارتها كانت مميكنة، مقابل 35.5% غير مميكن.

وقد تبين أن ثلاثة أرباع المتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى تقريبا 75.2% كانوا يقومون بعمل توكيل أثناء إجراء المسح، و67.1% منهم دفعوا رسوما مقابل هذه الخدمة تراوحت ما بين 20 إلى أقل من 50 جنيها، وأن 11.9% كانوا يجرون "توثيقا"، و33.6% منهم دفعوا رسوما مقابل الحصول على هذه الخدمة تراوحت ما بين 100 إلى أقل من 500 جنيه، و20.1% ما بين 500 إلى أقل من 1.000 جنيه، و18% دفعوا 2.000 جنيه فأكثر، كذلك قام 6.8% بـ "إثبات تاريخ".

وعند سؤال المتعاملين بمكاتب الشهر العقارى عن رؤيتهم - بشكل عام - لقيمة الرسوم المدفوعة نظير الخدمات التى حصلوا عليها، ذكرت الغالبية العظمى منهم (80%) أنها مناسبة، مقابل 19.1% يرون أنها مرتفعة.

وأشارت النتائج إلى رضا المواطنين بشكل عام عن نظام العمل بمكاتب الشهر العقارى والذى بات واضحا فى تقييمهم المرتفع (8 درجات فأكثر) لانتظام مواعيد عمل المكاتب، وإلمام الموظفين بالمعلومات المطلوبة، وحرصهم على التعامل الجيد مع المواطنين، وإنجازهم للخدمات بالسرعة والدقة المطلوبين، وكذلك حرصهم على تقديم الخدمة بأسبقية الحضور.

وعن مقترحاتهم المواطنين لتطوير خدمات الشهر العقارى، ذكر 56.4% ضرورة زيادة أعداد الموظفين، و40.5% أشاروا إلى زيادة أماكن الانتظار، و25% ذكروا ضرورة توفير مكيفات داخل المكاتب، كذلك أشار الخمس تقريبا إلى ضرورة توفير جميع الخدمات من خلال الانترنت، وزيادة فترات العمل إلى فترتين لاستيعاب أعداد المواطنين.

يذكر أن هذا المسح تم إجراؤه على عينة من 2059 من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقارى يمثلون 199 مكتبا موزعين على مستوى جميع محافظات الجمهورية فيما عدا المحافظات الحدودية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس 2021.

جدير بالذكر، أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربى متخصص فى قياسات الرأى العام، إذ يقيس المركز اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات فى اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها فى إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأى أيضا بقياس اهتمامات الرأى العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التى يجدر وضعها على قائمة اهتمامات متخذى القرار، مستندا فى ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقا للمعايير الدولية فى جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.