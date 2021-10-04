شيخ الأزهر يدعو علماء الأديان لتحمل مسؤولياتهم تجاه أزمة تغير المناخ

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وأضاف فضيلته خلال كلمته فى قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) والتى تعد تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة السـادس والعشرين لتغير المناخ، أن قصة الخلق فى القرآن كما هى فى الكتاب المقدس السابق عليه تؤكد على أن أول إنسان نزل على الأرض نزل بوصفه خليفة عن الله فيها، استخلفه عليها بعدما أصلحها له وهيأها لمنفعته وخدمته فى دقة مدهشة، وحكمة وعناية بالغة، ولذلك حذره من الإفساد فيها، بأى وجه من وجوه الفساد.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الله كلف الأنبياء بأن يحذروا أقوامهم من الإفساد فى الأرض بعد إصلاحها، وجاء فى القرآن الكريم أن بعض الناس سيفسدون فى هذه الأرض، وسوف يذيقهم الله من المصائب فى الأنفس والأموال والقوت جزاء ما عملوا، لعلهم يرتدعون، مشددا على أن الله استأمن الإنسان على الأرض، وأمره أن يتعامل مع سائر الكائنات معاملة الصديق للصديق.
ووجه فضيلته نداء لكل إنسان يقظ الضمير أيا كانت عقيدته - أن يقف بالمرصاد فى وجه أى نشاط يضر بالبيئة، أو يفاقم من أزمة تغير المناخ، داعيا علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الدينى فى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الأزمة، مؤكدا أنهم مع ما يتمتعون به من تأثير روحى فى كل الأوساط، حتى عند صناع القرار وأصحاب المصانع والشركات، يستطيعون أن ينشروا بين الناس الوعى الدينى بأبعاد هذه الأزمة، وبما يسهم فى محاصرتها والتخفيف من أخطارها.
ويستضيف الفاتيكان أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم)، بمشاركة القادة الدينيين والعلماء من حول العالم، بهدف إرسال نداء مشترك إلى المشاركين فى مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ، والمقرر عقده فى الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر فى مدينة غلاسكو، أسكتلندا، للتعبير عن مخاوفهم ورغباتهم فى تحمل مسؤولية أكبر نحو كوكب الأرض، والتضامن للحد من الآثار السلبية للتغيير المناخى على البيئة واستدامة مواردها.
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