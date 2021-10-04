صور.. شكرى يسلم لافروف رسالة خطية من الرئيس السيسى لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - سلم وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال المباحثات التى عقدها بموسكو مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "فى مستهل زيارته الحالية إلى موسكو.. وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسى يسلمه رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى بوتين".

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى أكد، خلال اللقاء، على أواصر الصداقة التاريخية التى تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين فى مختلف أوجه العلاقات.

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