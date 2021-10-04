رئيس محكمة النقض يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





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