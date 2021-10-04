إنفوجراف- اعرف حقوقك.. المصروفات والكتب والزى المدرسى

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزارة تعليمات للمديريات التعليمية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية، إذ شددت على ضرورة التزام المدارس بشرائح الزيادات المقررة للمصروفات الدراسية، فضلاً عن استيفاء مصروفات المدارس الخاصة العربى واللغات والدولية على قاعدة البيانات المركزية للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل 9 أكتوبر الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، ويتم تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيًا لكل صف دراسى بالمدارس الخاصة ويراعى أن يكون البيان مفصلًا على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية.

وطالبت الوزارة بضرورة إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة والالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات، وعدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة، مع عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة، ومتابعة المدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية، مع تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الخاصة من رفع أسعار الكتب المدرسية خاصة المطورة للطلاب فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى، على أن يتم الالتزام بالقيمة المحددة من قبل الوزارة بشرائح أسعار الكتب حسب الصف الدراسى.

وطالبت الوزارة من أولياء الأمور ضرورة تقديم شكاوى ضد أى مدرسة ترفع أسعار الكتب المدرسية، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تجاوز أى مدرسة.. فيما أكدت أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة بيع الزى المدرسى لأولياء الأمور أو توجيه ولى الأمر والطالب لشرائه من مكان بعينه، وأن بيع المدرسة للزى مخالف لقرار ترخيصها، مشيرة إلى أنها من حقها تحديد مواصفات الزى وتترك لولى الأمر حرية شرائه من المكان الذى يناسبه.