فيديوجراف - الدم أغلى من البترول.. مواقف القادة العرب وقت المعركة

جدة - نرمين السيد - وساند الأشقاء العرب مصر فى حربها ضد العدو الإسرائيلى من أجل استعادة كرامة العرب وتحرير أرض الفيروز والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر. ولم يتخاذل أحد فى الوقوف بجانب مصر فى مثل هذا الوقت العصيب من الحرب التى صنفت بأنها الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية.

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