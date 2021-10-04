تنسيق الأزهر 2021.. طب بنين وبنات القاهرة من 627 درجة وهندسة من 600

أعلن الدكتور محمد الشرببني نائب رئيس جامعة الأزهر تنسبق قبول الجامعات خلال مؤتمرصحفي عقد اليوم الأحد. وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة بنسبة 96.46%، وطب بنات وبنين دمياط 625 بنسبة 96.15%، وطب بنين وبنات أسيوط 622 بنسبة 95.69%، وكلية هندسة بنين 600 بنسبة 92.13%، وهندسة بنات 605، وهندسة بنين قنا 593. وكلية صيدلة بنين القاهرة 613 بنسبة 94.31%، وصيدلة بنات القاهرة 617، طب الاسنان القاهرة 621 بنسبة 95.54%، كلية التمريض بنات 596. وعقدت إدارة شؤون الجامعة مؤتمر صحفي اليوم لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة في تمام الساعة الثانيةعشر ظهراً. وأكد مصدر مسؤول بجامعة الأزهر أنه تم توحيد مجموع درجات للقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية الأزهرية القسم العلمي علوم بالنسبة بلبين والبنات، وذلك بعد أن قرر مجلس الأعلي للأزهر في اجتماعه الأخير حد الأدني لقبول البنات بكليات القطاع الطبي أقل من البنين.

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