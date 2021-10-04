/654317/بحوزته-أسلحة-نارية-القبض-على-عاطل-بمنطقة-السلام

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على عاطل بمنطقة السلام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في منطقة السلام

تفاصيل الواقعة

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، في القبض على أحد الأشخاص، «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات «ملكه»، وبحوزته «طبنجة، عدد من الطلقات، 2 خزينة، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد «2» هواتف محمولة».

أعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بكافة عملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

كما أقر بتحصله على السلاح النارى المضبوط بحوزته من «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا»، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة إندونيسية، داخل شقتها بمنطقة قصر النيل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها قررت النيابة العامة، بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكشف غموض وأسباب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كاميرات المراقبة

كما أمرت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنزل التي تقيم فيه الفتاة، تمهيدًا لتفريغها لرصد المترددين على العقار.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارا بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا، وأتضح أنها ترتدي كامل ملابسها، كما اتضح خلو الجثة من ثمة إصابات بالجسم.