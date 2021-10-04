الأفضل في العالم..صلاح يحظي بمدح الجميع بعد هدفه في مرمي مانشستر سيتي..تفاصيل

/654323/الأفضل-في-العالمصلاح-يحظي-بمدح-الجميع-بعد-هدفه-في-مرمي-مانشستر-سيتيتفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة هدف أخر, في مباراة فريقة أمس أمام مانشستر سيتي ضمن مبارايات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسيطر صلاح بعد هدفة الرائع مساء أمس علي مدح عدد كبير من نجوم كرة القدم في جميح أنحاء العالم وأيضاً جميع الصحف والمواقع العالمية.

العالم يتغني بالفرعون محمد صلاح

وقال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول والذي يلعب لة محمد صلاح: إن ما فعله صلاح لا يصدق،وأكد أنة بكل تأكيد واحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

بينما علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن هدف محمد صلاح في شباك السيتي: "لم أري شيئًا كهذا من قبل، بالتأكيد صلاح هو أفضل جناح في الدوري وأفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، لا يوجد في العالم مَن يفعل مثله".

وعبر مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق، عن سعادته بالمتعة التي يقدمها صلاح في الملعب قائلًا: "استثنائي ومن أفضل لاعبي العالم".

وقال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق: "صلاح لاعب عظيم وما قام به خلال هذا الهدف رائع ومذهل".

وعلق مهاجم منتخب إنجلترا السابق دارين بينت علي هدف صلاح بأنه استثنائي ورائع، ولو سجله ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو لظل الجميع يتحدثون عنه لأسابيع طويلة.

ووصف أسطورة الكرة المصريه ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة,هدف صلاح بأنة أسطوري , موجهاً رسالة شكر إلي اللاعب قائلاً شكراً يا أبو مكة علي المتعة.

ولم يتوقف الأمر عند إشادات لاعبي كرة القدم فقط, حيث حاز هدف صلاح علي إعجاب وإشادة أسطورة كرة السلة العالمي ليبرون جيمس, واصفًا أداءه بـ"الشيء الذي لا يمكن تصديقه.".

الجدير بالذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح رفع رصيده إلى 103 هدف حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي, 101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي. وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول.

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

أهداف المباراة

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.