غادة علي عضوًا باللجنة الاقتصادية بدور الإنعقاد الثاني.. وتؤكد: ثقيلة وزنا وعملا وتمس قطاع الاقتصاد كاملا

/654326/غادة-علي-عضوا-باللجنة-الاقتصادية-بدور-الإنعقاد-الثاني-وتؤكد-ثقيلة-وزنا-وعملا-وتمس-قطاع-الاقتصاد-كاملا

فازت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعضوية لجنة الشئون الإقتصادية بدور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أن اللجنة الاقتصادية ثقيلة وزنا وعملاً لانها تمس قطاع الاقتصاد بأكمله بما يتضمنه من وزارات ومؤسسات متعددة وليس وزارة واحدة .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة غادة على بشأن انضمامها للجنة الشئون الاقتصادية بدور الانعقاد الثاني

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وأوضحت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن انضمامها للجنة الاقتصادية ياتي فى إطار الاستفادة من خبراتها الأكاديمية في تنفيذ محور هام من محاور برنامجها الانتخابي، مشيرة إلى التمكين الاقتصادي للشباب والرقابة على والوزارات والمؤسسات التي تمس الواقع الاقتصادي للجمهورية الجديدة.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة علي الأمن ومواجهة الارهاب في سيناء.

وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولي حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة ، واخلاء بعض الأماكن ، وحظر الاقامة أو التردد علي أماكن معينة ، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة ، وحظر حيازة أو احراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية ، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.

وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع.

وتضمنت المادة الثالثة بأن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة اخطار الارهاب وتمويلة لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة بأن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة بأن ينشر قرار رئيس الجمورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.