/654327/محمد-رمضان-بعد-هجوم-نضال-الأحمدية-على-عمرو-أديب-أعتز-بدفاعك

دافعت الإعلامية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان مشرة إلى أن الأخير ظلم كثيرا من الإعلامي عمرو أديب وذلك أثناء لقائها ببرنامج "أول مرة" المذاع عبر قناة "الجديد" اللبنانية.

دوت الخليج يرد رد محمد رمضان على دفاع نضال الأحمدية عنه

نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب بسبب محمد رمضان

قالت الإعلامية نضال الأحمدية خلال لقائها مع قناة الجديد اللبنانية عن الفنان محمد رمضان، إنه مظلوم بسبب الهجوم الذي يتعرض له من قبل الإعلامي عمرو أديب، مضيفة: “عمرو أديب حبيبي بس ما عنده قضية في الكون غير محمد رمضان”.

محمد رمضان يشيد بنضال الأحمدية

أعاد محمد رمضان نشر شهادة نضال الأحمدية في عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلا: “الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدًا محمد رمضان”، وأرفق بالفيديو العديد من الفيديوهات الكوميديا الـأخرى.

محمد رمضان يحتفل بتخطي كليب أغنيته «على الله» ال 20 مليون مشاهدة

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد مشاهدات كليبه «على الله» إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، محققًا نجاحًا واسعًا.

نشر رمضان مقطع فيديو من الكليب عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب عليه: "على الله 20 مليون مشاهدة".

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش.