«بيشك في سلوكها»..عامل هشم رأس زوجته بآلة حادة بالجيزة

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أنهى عامل كرتون حياة زوجته حيث هشم رأسها بآلة حادة «سكين»، والقى جثتها في مصرف ثم توجه لقسم الشرطة ليبلغ عن اختفائها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أنهى عامل كرتون حياة زوجته في مصرف بالجيزة

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، إخطارا من أحد المواطنين، باختفاء زوجته «راضية ع م م» 41 سنة، ربة منزل، وتم فحص بلاغات الجثث المجهولة التي عثر عليها في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية لبيان وجود السيدة الأربعينية بينها من عدمه.

اكثر من 25 عامًا

وعلى الفور شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف لغز اختفاء الزوجة حيث أتضح انها متزوجة بزوجها منذ اكثر من 25 عاما ولديهما 4 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 24 عاما.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية ان الفترة الأخيرة الزوجة كانت على خلاف مع زوجها، وقبل الواقعة بـ 15 يوما تركت له المنزل وذهبت إلى أسرتها بدائرة قسم الشرطة، وذهب الزوج إليها وأعادها مرة أخرى، وخلال فحص خطوط سير السيدة المختفية أتضح أن الزوج شوهد في وقت معاصر من الاختفاء بصحبة زوجته.

شكه في سلوكها

وبمواجهته امام رجال المباحث، اقر بقيامه بقتلها حيث خطط لجريمة لشكه في سلوكها وأعترف أنه أخذ المجني عليه بعد خروجها من الكوافير وذهب بها بالقرب من أحد المصارف بدائرة القسم وفي الطريق ضربها بآلة حادة على رأسها ثم ألقى جثتها في مياه مصرف بمدينة أبو النمرس وذهب إلى القسم وحرر محضرًا بالتغيب.

لكثرة تغيبها عن المنزل

وقال المتهم عن مكان الجثة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراجها، وتم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وقال أنه تخلص من زوجته لشكه في سلوكها، لكثرة تغيبها عن المنزل.