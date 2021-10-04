/654333/اختيار-النائب-محمد-رضا-البنا-عضوا-بتشكيل-لجنة-القيم-بدور-الإنعقاد-الثاني-لمجلس-النواب

اعرب النائب محمد رضا البناء عضو مجلس النواب ، عن سعادته باختياره عضوا بلجنة القيم بمجلس النواب ، مشيرا الى ان اختياره من قبل اللجنة العامة للبرلمان يعد وساما على صدره ،موجها التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد رضا البنا بشأن اختياره عضوا بلجنة القيم لجنة القيم واكد البنا ان لجنة القيم بذلت جهودا كبيرة خلال دور الانعقاد الاول متمنيا دوام التوفيق لاعضاء اللجنة فى دور الانعقاد الحالى يذكر انه تم تشكيل لجنة القيم: برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وعضوية كل من: 1- محمد محمد عبدالمقصود محمد مستقبل وطن 2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن 3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر مستقبل وطن 4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) مستقبل وطن 5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) مستقبل وطن 6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) مستقبل وطن 7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن 8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل 9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهوري 10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) الوفد الجديد 11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن 12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) الإصلاح والتنمية 13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) المصري الديمقراطي الاجتماعي 14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) مصر الحديثة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختيار النائب محمد رضا البنا عضوًا بتشكيل لجنة القيم بدور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.