احتفالا بذكرى نصر أكتوبر..المطرب اللبناني أدهم مروان يطرح أغنية «مصر»

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دوت الخليج يرصد مظاهر احتفال أدهم رمروان بذكرى نصر أكتوبر

أغنية «مصر» للبناني أدهم مروان

وانتهي أدهم مروان من تصوير أغنيته الجديدة “مصر” والتي كتبها الشاعر أحمد شتا، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع أعياد أكتوبر، ومن المقرر أن يهديها للشعب المصري وقواته المسلحة الذين أقدموا على قهر العدو من أراضي سيناء.

وسيتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجه المخرج المصري الراحل علي رجب، ثم استكمل إخراجه المخرج اللبناني إبراهيم كسرواني.

أغنية «حكاية متتنسيش» للمطرب دياب

هذا وطرح دياب أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل اسم «حكاية متتنسيش» في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي،ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال تلك الفترة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إنتاج المتحدة.

هذا وقد طرح الفنان المصري دياب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «يا ساتر» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المتوقع أن أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور الذي يتعاون معه للمرة الأولى.

وتقول كلمات أغنية «يا ساتر»: "بتغلي نفسك تختفي و تظهر براحتك.. تنطفي الشمس ف غيابك.. جنابك هتحن امتى بتغلي نفسك علينا.. واحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا.. عانينا من بعدك إنت ياعم ده انت عمنا.. و تخصنا و تهمنا ما تخلي بالك مننا.. نحن هنا يا عم ده انت عمهم و انت اللي حارق دمهم.. عزالك اللي نفسهم ف بعدنا وتعالي وتعالي و تعالي وتعالي.. في حته الفاضيه وتعالي و تعالي و تعالي وتعالي”.