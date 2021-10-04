/654338/تخصص-في-سرقة-مواسير-مياه-بالمنازل-القبض-على تشكيل-عصابي في-مدينة-نصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، في القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة مواسير مياه خاصة بأحد مشروعات تطوير شبكات المياه بالمنازل بمدينة نصر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابى بتهمة سرقة مواسير مياه بالمنازل في مدينة نصر

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام «سائق، 3 عمال، مقيمين جميعهم بمحافظة الجيزة» بسرقة عدد من مواسير المياه الخاصة بأحد المشروعات المنوط بها تطوير شبكات المياه بالمنازل بدائرة القسم باستخدام سيارة نقل.

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل بيضاء اللون «ملك وقيادة أحدهم»، محمل عليها «9 مواسير مياه خاصة بإحدى شركات المياه بالقاهرة».

«بأسلوب المغافلة»

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بسرقة المضبوطات «بأسلوب المغافلة» كما أمكن التوصل إلى أحد مسئولي الشركة المشار إليها، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عاطل بمنطقة السلام، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، في القبض على أحد الأشخاص، «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات «ملكه»، وبحوزته «طبنجة، عدد من الطلقات، 2 خزينة، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد «2» هواتف محمولة».

أعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بكافة عملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

كما أقر بتحصله على السلاح النارى المضبوط بحوزته من «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا»، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.