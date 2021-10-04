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النواب يقر تشكيل القيم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ويوافق على تغليظ عقوبة التنمر «صور»

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أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضًا لجنة القيم.

دوت الخليج

مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة القيم

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم رفعها منذ قليل أيضًا، على التعديلات المقدمة من النائب محمد السلاب بشأن تغليظ العقوبة على التنمر.

ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالي، صور من الجلسة العامة التى حضرها أغلب نواب البرلمان، والتى ترأسها المستشار الدكتور حنفى الجبالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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