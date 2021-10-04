/654343/رئيس-برلمانية-حماة-وطن-التنمر-ظاهرة-سيئة-وانتشرت-في-أوساط-المراهقين

قال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أنه لا شك وأن التنمر ظاهرة سيئة إنتشرت بشدة في الآونة الأخيرة خاصة في أعمار المراهقة والشباب ونتج عنها العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم.

دوت الخليج وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بتولي الحكومة والمشرع في الآونة الأخيرة الإهتمام بتلك الظاهرة ومواجهتها تشريعيا وصدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل احكام قانون العقوبات واضافة المادة 50 مكررا ب لتنظيم جريمة التنمر لأول مرة ووضع تعريف لها. رئيس برلمانية حماة وطن: التنمر ظاهرة سيئة.. وانتشرت في أوساط المراهقين وأثني بهاء، على إهتمام النائب محمد السلاب تبنيه وإهتمامة بتنظيم الجريمة في حق أشخاص هم مسئولية المجتمع كله وليس مسئولية ذويهم فقط وقال:" نحن إذ نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونتفق مع أهدافه وفلسفته نورد تعليق يستهدف ضبط واحكام العقوبة نطرحه في المناقشة التفصيلية." وشدد بهاء، علي أن التنمر يؤدي إلي أزمات نفسية كبيرة وتتفاقم مع الوقت في ظل أن المجتمع المصري له طبيعة خاصة تتعلق بنظرته الي الطب النفسي

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