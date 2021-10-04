وزير الخارجية: مستمرون فى دعم المؤسسات الليبية حتى تستعيد صلاحيتها كاملة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الروسى سيرجى لافروف القضايا الإقليمية والعمل على إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وحل الدولتين ورعاية كل السبل للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، أن مصر تطلع إلى دور رئيسى إزاء المصالحة الفلسطينية لتعزيز وحدة الصف الفلسطينى. وأوضح أن لقائه مع لافروف، تناول أيضا الحفاظ على استقرار ووحدة ليبيا وتفعيل لخارطة الطريق التى أقرت من خلال اجتماعات الحوار الوطنى الليبيى وعقد الانتخابات فى الـ24 من ديسمبر ووقف إطلاق النار وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضى الليبية. وأكد أن مصر مستمرة فى تقديم كل الدعم حتى تستعيد المؤسسات الليبية صلاحيتها كاملة لتحافظ على لاستقرار والأمن والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تهدد ليبيا ودول الجوار.

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