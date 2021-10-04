عاجل.. نتيجة تنسيق الأزهر لعام 2021

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية بقسميها "‏العلمى– الأدبى" وكذلك معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020-2021م‎.‎ وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمى 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 71.78%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏ نتائج الشعبة الاسلامية نتائج علمى بنين نتائج ادبي بنين نتائج ادبي بنات

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