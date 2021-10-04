نيابة عن الرئيس السيسى.. مدبولى يشارك فى اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فى اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، الذى عُقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من قضايا القارة المطروحة على جدول الأعمال، بحضور الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية - رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد.





وفى مستهل الاجتماع نقل الدكتور مصطفى مدبولى، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقى، ورؤساء الدول والحكومات، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى. وتقدم رئيس الوزراء بالشكر على ثقة الدول الإفريقية فى أن تستضيف مصر الاجتماع السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى نيابة عن إفريقيا، مؤكدًا أن مصر لن تدخر وسعًا فى الدفع بالمواقف الإفريقية حول قضايا التغير المناخى. ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجهود المصرية التى بذلت على مدار الأعوام الماضية لخدمة قضايا تغير المناخ على مستوى القارة الإفريقية، والتى كان من بينها ترؤس مصر للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، ولمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامى 2015 و2016، علاوة على ما تقوم به مصر من خطوات إجرائية خاصة باستضافة مركز التميز حول مكافحة التغير المناخى التابع للوكالة الإفريقية للتنمية- النيباد. كذلك عرض رئيس الوزراء موقف مصر بشأن باقى القضايا الأخرى التى طرحت على جدول الأعمال.

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