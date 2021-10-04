سامح شكرى: نتطلع لعودة التبادل التجارى مع روسيا بعد تأثرها بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، أن مجالات التعاون الثنائى بين مصر وروسيا مثل للتعاون المثمر سواء فى محطة الضبعة النووية أو المنطقة الصناعية أو تعزيز حركة السياحة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما أعرب عن تطلع مصر إلى استمرار تفعيل جميع مجالات التعاون وعودة التبادل التجارى إلى مستويات التى تأثرت بعض الشىء بسبب أزمة كورونا.
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