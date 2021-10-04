وزير الأوقاف: للمرأة دور رائد فى الحضارة الإسلامية والعربية والمصرية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عناية واهتمام الإسلام بالمرأة وإنصافها ودورها فى بناء الأسرة والمجتمع والعمل العام، وأن دور المرأة رائد فى الحضارة الإسلامية والعربية بصفة عامة والحضارة المصرية بصفة خاصة، عارضًا جانبًا مما تضمنه كتاب "نساء على عرش مصر".





جاء ذلك خلال محاضرة له صباح اليوم، الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس فى الدبلومة التطبيقية حول: "المهارات الحديثة فى العمل البرلمانى للعضوات"، بمشاركة 32 نائبة برلمانية يمثلن 15 دولة عربية، وبحضور السفير مختار عمر، كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، ونخبة من المشاركين، وتقام الدبلومة التطبيقية تحت رعاية فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين.

وأوضح الوزير أن المرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه، وقد عبر القرآن الكريم فى جميع آياته عن المرأة بالزوج، ولم يذكرها بلفظ الزوجة مرة واحدة، للتكافؤ حتى فى اللفظ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، ويقول سبحانه: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ"، ويقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً"، ويقول سبحانه: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"، ويقول سبحانه: "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ"، حيث يعبر بالزوج هنا عن النظير، والضريب، والشبيه فى السيرة، والمسلك.

وأضاف أنه فى تأكيد حق المرأة، وإكرامها، وإنصافها يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"، ويقول سبحانه: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا "، ويقول سبحانه: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ".

وشرح وزير الأوقاف خلال اللقاء تجربة الواعظات المصريات، ودورهن فى نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكونهن أنموذجًا مشرفًا ومتميزًا فى العمل الدعوى والوطنى، وتحدث خلال اللقاء عن مفهوم الكليات الست، ومشروعية الدولة الوطنية، وضرورة الحفاظ على أمن الأوطان، مؤكدًا أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

من جانبهن، أشادت نائبات البرلمان العربى بهذه المحاضرة التى استمرت لأكثر من ساعتين، وبما تضمنته من علم غزير، وفهم ثاقب لقضايا المرأة، وعناية الإسلام بها، وطالبن بتفعيل أكبر لدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى المنتديات الدولية والتعرف أكثر على تجربة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى بيان سماحة الإسلام على المستوى الدولى.

من جانبه، أشاد السفير مختار عمر كبير بجهود الدكتور محمد مختار جمعة فى نشر سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة وجهوده المقدرة على المستوى الوطنى والدولى، واصفًا إياه بأنه محارب قوى للتطرف، وأنه رجل مقاتل وأنموذج للعالم العصرى، وأن تجربة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تجربة رائدة دوليًّا.