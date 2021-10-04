سامح شكرى: مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه التقى مع نظيره السورى فيصل المقداد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها، مؤكدا أن مصر تألمت كثيرا لما مر به الشعب السورى على مدى 10 سنوات من أضرار بالغة نظرا للأعمال العسكرية التى تمت على الأراضى السورية.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، أن سوريا جزء لا يتجزا من من النطاق العربى والأمن القومى العربى، وتاريخيا كانت العلاقات بين مصر وسوريا ذات أهمية على المستوى الثنائى. وأوضح أن الهدف من لقائه مع وزير الخارجية السورى، كان معاونة سوريا على الخروج من الأزمة والاستماع إلى رؤية الحكومة السورية وتوصيل رسالة بأهمية تنفيذ الكامل مقررات الشرعية الدولية واتخاذ الإجراءات للمحافظة على أمن سوريا ومراعاة محيطها العربى وأن تكون جزءا فاعلا للعودة إلى النطاق العربى.

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