فيديوجراف- بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى.. ملحمة المزرعة الصينية

جدة - نرمين السيد - ومن بين تلك الانتصارات معركة المزرعة الصينية، يوم 15 أكتوبر 1973، وشارك فيها المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

وكان الراحل محمد حسين طنطاوى، حينها فى رتبة مقدم، وقرر وقف إطلاق النار تمامًا لإغراء قوات العدو الاسرائيلى على التقدم عبر المنطقة الواقعة بين الجيش الثانى والجيش الثالث الميدانيين على الضفة الشرقية لقناة السويس.

وبالفعل تقدمت القوات حتى أصبحت فى مرمى نيران القوات المصرية، ولا يمكن أن تخطئها أى رصاصة حتى من بندقية صغيرة، وفور تقدمها حاصرها طنطاوى بقواته لدرجة أن أرئيل شارون فقد 60 دبابة.