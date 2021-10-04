مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج بطاقات للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مراكز تكنولوجية مُتنقلة، مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة" بنطاق محافظات القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنيا.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى مركز شرطة "البرلس – مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية بمحال الإقامة أو المستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات "فنية – قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية - شركات الاتصالات)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية، بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكل أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.