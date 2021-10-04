مايا مرسي تهنئ السفيرة مشيرة خطاب كأول سيدة تتولى رئاسة المجلس القومي...

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص التهنئة الى السفيرة مشيرة محمود خطاب لتعينها رئيسة للمجلس القومي للحقوق الإنسان ضمن التشكيل الجديد الذي انتهت إليه اللجنة العامة لمجلس النواب، كأول سيدة تتولى هذا المنصب الهام.

وقالت الدكتورة مايا مرسي " سعيدة للغايه لتعيين السفيرة مشيرة خطاب رئيسة للمجلس القومي للحقوق الانسان ، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ انشائه" وأضافت " إن اختيار سيدة بقيمة وقامة السفيرة مشيرة خطاب لهذا المنصب الهام هو اختيار نفخر به جميعاً لما لها من تاريخ طويل ومشرف في العمل العام، فهي سيدة من طراز خاص لم تبخل يوماً بعلمها وعملها في سبيل خدمة وطنها وشعبها. "

كما هنئت الدكتورة مايا مرسي الاحدى عشرة سيدة اللاتي ضمهن التشكيل الجديد للمجلس ، معربه عن عميق سعادتها بجميع السيدات التي تم اختيارهن ، متمنية لهن مزيد من التوفيق والنجاح في عضوية المجلس القومي للحقوق الانسان ، وتحقيق المزيد من الانجازات التى نفخر بها جميعاً.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا كنساء محظوظات أن نعيش في عصر نشهد فيه مع اشراق كل يوم انجاز جديد يتحقق للمرأة المصرية، إنه حقاً عصر ازدهار ونهضة المرأة المصرية ، مضيفة ان الانتصارات التى تتحقق للمرأة الآن لم تكن لتتحقق الا في ظل قيادة سياسية داعمة للمرأة تنير لها الطريق وتساند وصولها للمكانه التي تستحقها، كشريك اساسي في وطن لن يستطيع أن ينهض بدون مشاركة سواعد ابناءه وبناته .

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى الوزير محمد فايق على رئاسته المشرفة للمجلس خلال الفترة الماضية، وعلى الجهد الذي قام به و مشواره المحترم الذي سيسجله له التاريخ.

جدير بالذكر أنه قد تم تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

هذا وقد ضم تشكيل المجلس القومي للحقوق الانسان السيدات التالي اسماءهن: الدكتورة هدى راغب عوض،الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، الدكتورة نهى على على بكر، المحامية رابحة فتحى شفيق محمد،المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان ، السيدة غادة محمود همام محمود،السيدة نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف، السيدة سميرة لوقا دانيال أبسخرون، الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى،السيدة دينا هشام محمد عباس خليل.